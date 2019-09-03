03.09.2019, 16:42
Медики объяснили, чем полезны финики
ИА «Ореанда-Новости». Врачи рассказали, что финики – это не только вкусный фрукт, но и крайне полезный, который помогает при различных заболеваниях, пишет издание «Актуальные новости».
Так, специалисты отмечают, что в финиках много полезных кислот, витаминов и минералов. В частности, в низ много калия, поэтому они полезны при заболеваниях сердца и сосудов. Кроме того, финики могут быть полезны при алкогольной интоксикации для быстрого освобождения организма от токсинов.
Однако не стоит забывать, что финики – очень калорийные, поэтому людям, которые страдают от лишнего веса, злоупотреблять ими не стоит. Кроме того, в финиках много сахара, поэтому тем, кто болеет диабетом, лучше от них отказаться.
Так, специалисты отмечают, что в финиках много полезных кислот, витаминов и минералов. В частности, в низ много калия, поэтому они полезны при заболеваниях сердца и сосудов. Кроме того, финики могут быть полезны при алкогольной интоксикации для быстрого освобождения организма от токсинов.
Однако не стоит забывать, что финики – очень калорийные, поэтому людям, которые страдают от лишнего веса, злоупотреблять ими не стоит. Кроме того, в финиках много сахара, поэтому тем, кто болеет диабетом, лучше от них отказаться.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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