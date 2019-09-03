Так, специалисты отмечают, что в финиках много полезных кислот, витаминов и минералов. В частности, в низ много калия, поэтому они полезны при заболеваниях сердца и сосудов. Кроме того, финики могут быть полезны при алкогольной интоксикации для быстрого освобождения организма от токсинов.Однако не стоит забывать, что финики – очень калорийные, поэтому людям, которые страдают от лишнего веса, злоупотреблять ими не стоит. Кроме того, в финиках много сахара, поэтому тем, кто болеет диабетом, лучше от них отказаться.