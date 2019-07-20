. Об этом говорится на сайте MedicalXpress в результатах исследования, которое провели учёные из Кембриджского университета в Великобритании.

По данным специалистов, безопасные уровни излучения увеличивают количество клеток с мутациями в гене Р53. Отмечается, что на сегодняшний день компьютерную томографию считают безопасной для здоровья человека, однако работа по изучению этой процедуры пока не завершена.

Эксперты подчеркивают, что мутантные клетки, способные превратится в рак, есть в организме каждого человека. С возрастом их число увеличивается, однако немногие из них развиваются в злокачественные клетки.

По данным Роспотребнадзора, 90% онкологических заболеваний вызывает курение. Оно также приводит к развитию коронарной болезни, хронического бронхита и эмфиземы.

Специалисты отмечают, что температура табачного дыма на 35–40 градусов выше температуры воздуха и вызывает во рту довольно резкий перепад температур. В результате это плохо сказывается на зубной эмали и она трескается. Кроме того, при выкуривании одной пачки сигарет курильщик производит около 1 г жидкого дегтя, который оседает в том числе в лёгких и попадает в желудок.