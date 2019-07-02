ИА «Ореанда-Новости» . Оптимальной профилактикой акклиматизации является планирование отпуска на срок не менее двух недель, а также отказ от выезда с детьми на отдых далеко за пределы региона. Об этом рассказал врач-терапевт высшей категории Клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Николай Петров.

Больше всего акклиматизации подвержены дети и люди среднего и старшего возраста, а также страдающие хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, заболеваниями лёгких и бронхов, беременные.

Как отметил Николай Петров, диагностика акклиматизации направлена на то, чтобы отличить процессы адаптации организма к новому климату и условиям окружающей среды, часовому поясу и продуктам питания от других заболеваний. Для этого следует обратиться к терапевту по месту пребывания, чтобы исключить патологические процессы, а не заниматься самолечением. В зависимости от симптомов врач назначит жаропонижающие препараты, средства от кашля, капли для носа, а также ферменты, улучшающие процессы пищеварения.

Помимо этого, после приезда лучше всего на несколько дней отказаться от употребления алкоголя, для прибытия по возможности подобрать вечернее или ночное время, чтобы организм смог отдохнуть и восстановиться. На юге днём следует пользоваться очками, солнцезащитными кремами, пить много воды, на зимнем отдыхе не забывать про кремы для защиты кожи. Спать необходимо не меньше восьми часов.

Также рекомендуется перед прибытием на место отдыха принимать витамины, а при наличии заболеваний сердечно-сосудистой системы — лекарства, которые повышают её сопротивляемость.