ИА «Ореанда-Новости». Американские учёные из Университета Айовы сделали вывод, что у женщин с широкой талией, чем у остальных представительниц слабого пола. Об этом 24 июля сообщило издание The Daily Telegraph.

Специалисты в течение 20 лет вели наблюдения за состоянием здоровья более чем 157 тыс. женщин, при этом они фиксировали изменения обхвата талии и индекса массы тела. Последний рассчитывается по формуле: масса тела в килограммах делится на квадрат роста человека в метрах. Оптимальными показателями являются цифры от 18,5 до 25. От 25 до 30 — избыточная масса тела, а более 30 — ожирение.

Выяснилось, что у женщины с индексом массы тела менее 25, но с обхватом талии более 88,9 см вероятность преждевременной смерти от рака и сердечно-сосудистых заболеваний на 31% выше, чем у женщины с обычными параметрами.

Напомним, ранее международная группа учёных из Австралии и Великобритании выяснила, что диабет первого типа наиболее опасен для женщин, так как у них он на 47% увеличивает риск появления сердечной недостаточности. При этом диабет второго типа повышает риск болезни сердца у женщин на 9%, сообщается на сайте MedicalXpress.

Для своего исследования учёные проанализировали данные более 15 миллионов человек. По словам специалистов, диабет оказался связан не только с высоким риском сердечной недостаточности у женщин, но и с преждевременной смертью.

По словам исследователей, такая закономерность может объясняться повышенным риском ишемической болезни сердца у представительниц слабого пола с диабетом. Кроме того, в организме женщин хуже контролируется уровень сахара в крови, чем у мужчин, считают учёные.



