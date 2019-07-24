ИА «Ореанда-Новости» . Бразильские учёные совместно со своими европейскими коллегами заявили, что. Об этом 23 июля сообщил портал MedicalXpress.

Исследователи сравнили образ жизни, физическую активность и питания европейских и бразильских подростков. При этом учитывали массу тела, рост и параметры. В эксперименте принимали участие 3528 европейских и 991 бразильских детей в возрасте от 14 до 18 лет.

Выяснилось, что среди всех типов поведения, связанных с едой, самая сильная предрасположенность к ожирению наблюдалась у тех, кто пропускал завтрак. У мальчиков, которые не завтракали, средний обхват талии был на 2,13–2,61 сантиметра больше, чем у тех, кто ел по утрам, а у девочек — на 1,97 сантиметра. Также вырастал и средний показатель массы тела.

Накануне также сообщалось, что японские учёные нашли новую причину ожирения. Активность определенного типа иммунных клеток, находящихся в тонкой кишке, может способствовать развитию ожирения. К такому выводу пришли учёные из Центра интеграционных медицинских наук в Японии. Специалисты отметили, что к набору лишнего веса может привести ряд факторов, среди которых генетика, кишечные бактерии, неправильное питание.

Однако эксперимент на мышах показал, что развитие ожирения может спровоцировать работа некоторых клеток иммунитета, которые неправильно реагируют на пищу с высоким содержанием жира и стараются накапливать вредные вещества. Единственным способом борьбы с такой проблемой учёные пока считают только удаление данных клеток.

Также отмечается, что людям, страдающим от проблем с лишним весом, при похудении не обязательно сосредотачиваться на избавлении от жира. Об этом заявили учёные из Университета штата Джорджии, пишет Medicalxpress. Согласно их исследованиям, эффективно похудеть и при этом сохранить здоровье, можно благодаря укреплению мышц.

Специалисты отметили, что слабые мышцы зачастую свидетельствуют о недостаточной физической активности, стрессах и неправильном питании. Все эти факторы являются причинами снижения чувствительности организма к инсулину и повышению риска развития диабета и проблем с сердцем и сосудами. По мнению учёных, состояние мышц влияет на процесс работы над снижением жировой массы, например, затрудняя его или делая неэффективным. В то же время специалисты отметили, что в вопросе ожирения и борьбы с лишним весом играют роль и генетика, окружающая среда и образ жизни конкретного человека.