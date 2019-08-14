ИА «Ореанда-Новости». Четырёхдневная рабочая неделя. По мнению экспертов, в стране вырастет число людей с ожирением и станет больше невротических расстройств. Как полагает врач-терапевт Елена Тихомирова, «95% людей будут посвящать себя безделью, поэтому увеличится и число людей с ожирением», цитирует «РИА Новости». По её словам, если у людей появляется свободное время, они начинают заниматься саморазвитием, в том числе спортом, «». Также она отметила, что если у человека есть работа, которая ему очень нравится, то сокращение рабочего времени приведёт к увеличению страхов, фобий и неврозов.

Врач-психиатр Лев Пережогин, в свою очередь, указал, что люди, которые занимаются продуктивным интеллектуальным, высококвалифицированным трудом, будут очень рады. В то же время те, кто занимаются тяжёлым физическим неквалифицированным трудом, останутся недовольны, потому что их зарплата зависит не от качества выполненной работы, а от количества.

13 августа председатель комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский ранее заявил, что нынешнее состояние российской экономики не позволяет перейти на четырёхдневную рабочую неделю, а подобная новация пока является «красивой мечтой».

Ранее во вторник Федерация независимых профсоюзов России призвала перевести граждан на четырёхдневную рабочую неделю при обязательном сохранении прежнего размера заработной платы. Соответствующие предложения были направлены в Минтруд. А 11 июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев допустил в перспективе переход мировой экономики к четырёхдневной рабочей неделе из-за технологического прогресса. Он уточнил, что речь идёт о гибких графиках, дистанционных форматах и вызова сотрудников по мере необходимости.