ИА «Ореанда-Новости». Международная группа учёных рассказала о нескольких способах, которые помогут снять нервное напряжение.



Так, от стресса помогут занятия спортом – физические нагрузки позволяют сжигать гормон кортизол, вырабатываемый в стрессовом состоянии.



Кроме того, хорошо действует на нервы уход за домашними животными. Так, даже наблюдение за рыбками может понизить уровень кортизола в организме. Положительный эффект на нервы оказывают и продукты, в которых много витамина С.



При этом эксперты настаивают, что лучше всего проконсультироваться с врачом по поводу способа снижения кортизола.