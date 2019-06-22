ИА «Ореанда-Новости». Врачи рассказали, что по глазам нередко можно определить различные заболевания.



Так, тёмные круги под глазами говорят о том, что в организме недостаточно жидкости, а также много бактерий в кишечнике.



А вот о проблемах с печенью можно узнать по жёлтым пятнам на белках глаз. Кроме того, по мнению медиков, гусиные лапки в раннем возрасте могут также говорить о наличии цирроза.



Между тем, врачи подчёркивают, что лучше обращать на изменения в организме своевременно и сразу же обращаться к специалистам.