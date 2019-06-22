22.06.2019, 17:54
Медики рассказали, как по глазам определить цирроз печени
ИА «Ореанда-Новости». Врачи рассказали, что по глазам нередко можно определить различные заболевания.
Так, тёмные круги под глазами говорят о том, что в организме недостаточно жидкости, а также много бактерий в кишечнике.
А вот о проблемах с печенью можно узнать по жёлтым пятнам на белках глаз. Кроме того, по мнению медиков, гусиные лапки в раннем возрасте могут также говорить о наличии цирроза.
Между тем, врачи подчёркивают, что лучше обращать на изменения в организме своевременно и сразу же обращаться к специалистам.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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