ИА «Ореанда-Новости». Если замедлен обмен веществ, то терять лишний вес нужно сократив количество потребляемых калорий, пишет «МК».



Так, эксперты рекомендуют при плохом метаболизме съедать на 250 ккал в день меньше нормы. Такой подход обеспечит сокращение жировых отложений, что сразу отразится на талии. Кроме того, на метаболизм также влияют силовые упражнения.



При плохом обмене веществ нужно добавить в рацион только здоровые жиры, белки, протеин и полностью отказаться от вредных продуктов, налегая на овощи и рыбу.