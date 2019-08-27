27.08.2019, 17:53
Медики рассказали, как похудеть, если замедлен метаболизм
ИА «Ореанда-Новости». Если замедлен обмен веществ, то терять лишний вес нужно сократив количество потребляемых калорий, пишет «МК».
Так, эксперты рекомендуют при плохом метаболизме съедать на 250 ккал в день меньше нормы. Такой подход обеспечит сокращение жировых отложений, что сразу отразится на талии. Кроме того, на метаболизм также влияют силовые упражнения.
При плохом обмене веществ нужно добавить в рацион только здоровые жиры, белки, протеин и полностью отказаться от вредных продуктов, налегая на овощи и рыбу.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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