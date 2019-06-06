Воздерживаться от пищи нужно правильно, чтобы не причинить вред организму. Врачи напомнили, что кратковременное голодание поможет укрепить иммунитет, а также провести профилактику многих заболеваний.Однако врачи отмечают, что разгрузочное время не должно быть больше суток. Кроме того, во время голодания нужно пить очень много воды. Те же, кто страдает диабетом, должны проконсультироваться с врачом, прежде чем использовать такую диету.