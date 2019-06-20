ИА «Ореанда-Новости» Британские медики опубликовали материал, в котором объяснили, как обнаружить наличие заболевания.

Как показывает статистика, 90 % больных раком лёгких – заядлые курильщики. Однако данному заболеванию подвержены и те, кто к табаку равнодушен.

По мнению медиков, тревожный симптом, если начинают отекать пальцы рук или ног. Это может быть спровоцировано опухолью дыхательного органа, которая производит гормоноподобные химические вещества.

Ногти могут покрываться блеском и менять форму, становясь более изогнутыми. Это происходит деформация суставов и костей из-за воспалительных процессов.

Как считают специалисты, эффективность лечения рака лёгких пропорционально связана с размерами и положением самой опухоли и с состоянием здоровья человека в целом.

Бороться с данным заболеванием можно путём хирургического вмешательства, лучевой и противораковой терапии

Также стоит обратить внимание на хриплый голос, частый кашель с кровью, язвы во рту, одышку и необъяснимую потерю веса.