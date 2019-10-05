05.10.2019, 13:26
Медики рассказали, какие продукты могут предотвратить закупорку артерий
ИА «Ореанда-Новости». Врачи навали натуральные продукты, которые помогут предотвратить закупорку артерий, пишет «МедикФорум».
Специалисты отметили, что в рацион нужно добавить цельнозерновые продукты. Они помогут снизить уровень холестерина и препятствуют образованию бляшек в артериях.
Не стоит забывать и об овощах, особенно листовых. В них много клетчатки. Они помогают держать под контролем сахар и являются профилактикой для ожирения.
Ещё одним полезным продуктом является жирная рыба. Врачи также советуют есть цитрусовые и авокадо.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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