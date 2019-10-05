ИА «Ореанда-Новости». Врачи навали натуральные продукты, которые помогут предотвратить закупорку артерий, пишет «МедикФорум».



Специалисты отметили, что в рацион нужно добавить цельнозерновые продукты. Они помогут снизить уровень холестерина и препятствуют образованию бляшек в артериях.



Не стоит забывать и об овощах, особенно листовых. В них много клетчатки. Они помогают держать под контролем сахар и являются профилактикой для ожирения.



Ещё одним полезным продуктом является жирная рыба. Врачи также советуют есть цитрусовые и авокадо.