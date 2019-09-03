ИА «Ореанда-Новости». В начале сезона простуд врачи рассказали, что надо включить в свой рацион, чтобы не заболеть, пишет «Медикфорум».



Так, эксперты рекомендуют пить больше чая. В нём много флавоноидов и других полезных веществ, способствующих укреплению иммунитета.



Кроме того, осень не надо забывать о белке – его много в мясе или рыбе. Стоит обратить внимание на яблоки, ягоды и орехи. Они, кстати, станут хорошей профилактикой заболеваний сердца и сосудов. В фасоли и бобах содержится много кальция, железа, калия и цинка.