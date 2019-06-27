ИА «Ореанда-Новости». Для некоторых людей употребление помидоров может быть опасно для здоровья.



Так, вредны помидоры тем, кто страдает от проблем с желудочно-кишечным трактом. Кроме того, исключить их из рациона следует тем, у кого есть проблемы с суставами.



Опасность представляют для организма органические кислоты, присутствующие в составе томатов. Помидоры, рассказали врачи, отличаются желчегонным эффектом, что грозит спазмами в желчном пузыре и подвижкой камней. На фоне этого лицам с болезнями желчевыводящих путей рекомендовано крайне осторожно употреблять овощ.