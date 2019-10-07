ИА «Ореанда-Новости». Врачи утверждают, что у винограда много полезных для человека свойств, пишет «МедикФорум».



Так, в винограде есть вещество ресвератрол, которое помогает бороться с повреждающими клетки веществами. Кроме того, оно понижает уровень холестерина, а также предупреждает воспаление в сосудах.



Виноградная клетчатка помогает регулировать пищеварение, а содержащиеся в винограде минералы укрепляют кости и зубы. Кроме того, эта ягода помогает снижать артельное давление, способствует укреплению и омоложению кожи, а также эффективно снимает усталость и нервное напряжение.



Однако полезен виноград не всем. Тем, кто страдает от болезней поджелудочной железы или сахарного диабета, от него лучше отказаться.