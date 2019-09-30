ИА «Ореанда-Новости». Врачи объяснили, по каким первым симптомам можно выявить ранние стадии рака печени, пишет издание «Актуальные новости».



Так, прежде всего надо обратить внимание на быструю утомляемость и резкую потерю веса. Отмечается также, что человек теряет аппетит и у него появляется отвращение к еде.



Медики отметили, что чаще всего рак печени встречается у людей с повышенным содержанием альфа-фетопротеина в крови, а также с хроническим гепатитом и циррозом печени вирусной этиологии.