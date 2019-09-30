30.09.2019, 13:59
Медики рассказали о первых признаках рака печени
ИА «Ореанда-Новости». Врачи объяснили, по каким первым симптомам можно выявить ранние стадии рака печени, пишет издание «Актуальные новости».
Так, прежде всего надо обратить внимание на быструю утомляемость и резкую потерю веса. Отмечается также, что человек теряет аппетит и у него появляется отвращение к еде.
Медики отметили, что чаще всего рак печени встречается у людей с повышенным содержанием альфа-фетопротеина в крови, а также с хроническим гепатитом и циррозом печени вирусной этиологии.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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