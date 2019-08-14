ИА «Ореанда-Новости». Безвредными для здоровья человека могут быть две столовые ложки мёда в день. Однако польза продукта значительно преувеличена, выразили своё мнение врачи. По словам профессора кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктора медицинских наук Алексея Буеверова,. При этом надо вести активный образ жизни.

Сочетание мёда и алкоголя опасно для человека, подчеркнул доктор. Если медовуху употреблять в большом количестве, то это может привести к жировым изменениям печени, запускающим процессы воспаления, способные привести к циррозу, отмечает 14 августа «РИА Новости».

В мёде содержатся антиоксиданты, препятствующие окислению клеток, витамины и фруктоза, являющаяся источником энергии, напомнил также Буеверов.

В целом польза мёда для здоровья человека во много раз преувеличена, поделилась мнение врач-диетолог, терапевт Елена Тихомирова. Чтобы получить пользу от его употребления, нужно съесть очень много, но из-за высокого количества углеводов продукт является калорийным, поэтому употреблять его следует дозированно.

При растворении в горячей воде мёд теряет свои полезные свойства, отметила врач. Противопоказания для употребления лакомства — ожирение или аллергия на пчелиный яд или цветы. Выбирать следует мёд в сотах, как гарантированно качественный и натуральный продукт, полагают эксперты, добавляет «Федеральное агентство новостей».

В 2019 году Медовый Спас отмечается в России 14 августа, с этого дня пасечники начинают собирать мёд.