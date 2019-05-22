Психиатр-нарколог Алексей Казанцев отметил, что чай иногда принимают после алкоголя в качестве стимулятора, однако может получиться излишняя нагрузка на организм. Так, у человека может подняться давление и участиться сердцебиение.Врач подчеркнул, что чай может быть полезен в небольших количествах, он может избавить от похмелья, но никак не опасен для организма.