22.05.2019, 13:30
Медики рассказали, почему опасно пить чай и алкоголь
ИА «Ореанда-Новости». Специалисты советуют не смешивать крепкий алкоголь и чай, так как увеличивается нагрузка на сердце и сосуды.
Психиатр-нарколог Алексей Казанцев отметил, что чай иногда принимают после алкоголя в качестве стимулятора, однако может получиться излишняя нагрузка на организм. Так, у человека может подняться давление и участиться сердцебиение.
Врач подчеркнул, что чай может быть полезен в небольших количествах, он может избавить от похмелья, но никак не опасен для организма.
Психиатр-нарколог Алексей Казанцев отметил, что чай иногда принимают после алкоголя в качестве стимулятора, однако может получиться излишняя нагрузка на организм. Так, у человека может подняться давление и участиться сердцебиение.
Врач подчеркнул, что чай может быть полезен в небольших количествах, он может избавить от похмелья, но никак не опасен для организма.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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