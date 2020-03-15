15.03.2020, 13:14
Медики рассказали, сколько яиц можно употреблять без вреда здоровью
ИА «Ореанда-Новости». Яйца богаты питательными веществами, необходимыми для нашего организма. Однако чрезмерное употребление яиц сможет привести к повышенному уровню холестерина в крови.
Журналом JAMA было проведено исследование, в котором участвовало более 30 тысяч человек. Результаты показали, что для здорового человека, не страдающего сердечно-сосудистыми заболеваниями можно употреблять 2-3 яйца в сутки. Если у человека повышенный холестерин или есть проблемы с сердцем и с сосудами, ему необходимо полностью исключить из рациона яйца или употреблять максимум одно в сутки с промежутком между приёмами в несколько дней.
Журналом JAMA было проведено исследование, в котором участвовало более 30 тысяч человек. Результаты показали, что для здорового человека, не страдающего сердечно-сосудистыми заболеваниями можно употреблять 2-3 яйца в сутки. Если у человека повышенный холестерин или есть проблемы с сердцем и с сосудами, ему необходимо полностью исключить из рациона яйца или употреблять максимум одно в сутки с промежутком между приёмами в несколько дней.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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