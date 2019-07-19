Медики разработали рекомендации по оптимальному посещению бани
В обоих случаях необходимо обратиться за медпомощью. При этом, если тепловой удар подтвердился, человека сразу следует положить на ровную поверхность в прохладном месте и обеспечить приток свежего воздуха. Охлаждать поверхность тела следует начинать с головы, при помощи компрессов, а тело можно обернуть смоченной холодной простыней. Параллельно, при наличии сознания, пострадавшему необходимо давать обильное питье, чтобы избежать обезвоживания.
Баню также не рекомендуется посещать людям с эпилепсией, гипертонией, воспалительными заболеваниями хронического характера, психическими или тяжёлыми невротическими заболевания, онкологией и некоторыми другими недугами.
Напомним, ранее стало известно, что депутат Госдумы Виталий Милонов предложил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву сделать общественные бани бесплатными для граждан, в домах которых отключают горячую воду, так как жители испытывают значительные трудности.
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