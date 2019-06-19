ИА «Ореанда-Новости». Врачи заявили о связи между состояние зубов и десен и риском возникновения рака печени.



Так, оказалось, что у тех, у кого есть проблемы в ротовой полости, вероятность заболеть онкологией больше на 30%.



Кроме того, больные зубы увеличивают риск заболеваний сердечно-сосудистой системы, диабета и рака ЖКТ. Учёные сообщили, основной причиной развития онкологических болезней может быть микробиом ротовой полости и другие бактерии, такие как Палочка Плаута, которая провоцирует проблемы с кишечником.