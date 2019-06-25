ИА «Ореанда-Новости». Врачи рассказали, что низкоуглеводная диета не всегда эффективна, иногда они могут не работать.



Так, оказалось, что, если человек плохо спит и не высыпается, то он не может похудеть. Спать медики рекомендуют 708 часов, причём ложиться и вставать нужно в одно и то же время.



Кроме того, процесс похудения может нарушить гормональный сбой, вызванный стрессом. В этом случае диета также не поможет.



Медики напоминают, что перед тем, как сесть на низкоуглеводную диету, нужно проконсультироваться с врачом.