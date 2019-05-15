Так, специалисты утверждают, что парное молоко опасно тем, что крупный рогатый скот переносит множество инфекций, в том числе и бруцеллез. Заразиться этой болезнью человек может, выпив только один стакан парного молока.Предостерегают медики и о том, что сырое или плохо обработанное мясо и рыба также опасны для людей. Дело в том, что в них могут быть бактерии и бычий цепень. Если он попадёт в мозг, возможен смертельный исход.Врачи рекомендуют кипятить молоко и термически обрабатывать мясо и рыбу. Кроме того, нужно также мыть руки после работы с этими сырыми продуктами.