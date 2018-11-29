ИА «Ореанда-Новости». Учёным под руководством сотрудника Петрозаводского государственного университета удалось выяснить, почему в Средневековье чума убивала людей, а не её переносчиков - грызунов. Это открытие позволит медицине сделать шаг вперёд.

Согласно исследованиям учёных, чумная палочка вызывает гибель клеток, но не «классического» характера: она провоцирует воспаления и позволяет инфекции держаться в организме, сообщает пресс-служба Минобрнауки России.

Результаты экспериментов позволили выяснить причину, по которой чума в средневековой Европе действовала «избирательно» и поражала людей, а не носителей чумной палочки - грызунов. Исследователи изучали механизмы врождённого иммунитета у млекопитающих - как защитные силы организма реагируют на чумную палочку, а также близкую ей палочку псевдотуберкулёза. Были приняты во внимание и виды клеточной смерти - это апоптоз и пироптоз.

Апоптоз является «стандартом» гибели клеток. Сначала клетка распадается на окружённые оболочкой фрагменты, затем клетки-макрофаги захватывают и переваривают остатки. Таким образом, воспалительная реакция не развивается. Что касается пироптоза, когда целостность клеточной оболочки нарушается, содержимое выходит в межклеточное пространство. Это и вызывает процессы воспаления. Клетки никуда не исчезают, они продолжают быть своеобразным резервуаром для инфекции. Пироптоз характерен для гибели клеток человека. Поэтому чума стала губительной именно для людей, - грызуны-переносчики выживали, утверждает Александр Полторак, руководитель проекта, ведущий научный сотрудник Петрозаводского госуниверситета.

Учёные будут продолжать вести работу в этом направлении. Они уверены, что полученные знания можно будет применять для лечения различных заболеваний, которые вызваны подобными возбудителями.

Кроме работников Петрозаводского государственного университета, в проекте приняли участие из США (Йельский университет, Детский научно-исследовательский госпиталь им. Св. Джуда, Университет и Медицинский центр Тафтса), а также из китайского Национального института биологических наук. Работу поддержал грант Российского научного фонда.