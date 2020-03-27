ИА «Ореанда-Новости» . Российская телекоммуникационная компания «Мегафон» на месяц предоставила бесплатный доступ ко всем курсам своей образовательной платформы. Об этом сообщили официальные представители оператора связи.

Компания делает свой собственный контент для платформы «Мегафон Образование». Так, уже доступен курс по 5G, его аналогов в российском сегменте в настоящее время нет. Для пользователей представлены курсы по четырем направлениям: маркетинг, финансы, IT, менеджмент. В общей сложности доступны более 60 партнёрских и собственных курсов.

Пресс-служба уточнила, что собственные курсы аккумулируют компетенции бизнес-тренеров корпоративного университета «МегаАкадемии» и сотрудников компании.