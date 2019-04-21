ИА «Ореанда-Новости» Пользователи Сети активно обсуждают видеозапись с регистратора, на которой видно огромный светящийся объект, пролетевший в ночном небе над Нижегородской областью.

На кадрах видно, как светящийся яркий объект внезапно появляется в небе, а затем на большой скорости движется к земле. Падение небесного тела видели жители Автозавода, Доскина, Арзамаса и других городов региона, отмечает телеканал «Звезда».

Пользователи Сети гадают происхождение неизвестного объекта, многие вспомнили челябинский метеорит, упавший на Урале в 2013 году.