18.07.2019, 18:58
Microsoft представила новую систему для голосования ElectionGuard
ИА «Ореанда-Новости». Разработчики компании Microsoft показали новую систему для голосования под названием ElectionGuard. Таким образом руководители стремятся показать уровень безопасности и доверия к компании.
Внешний вид системы формируют планшет Surface, принтер и адаптивный контроллер Xbox. Уникальность системы состоит в том, что здесь представлены обычные компоненты, которые связаны между собой программным обеспечением.
Работа системы заключается в выдаче голосующему индивидуального кода, который служит проверкой корректно засчитанного голоса. Дополнительной проверкой является распечатанная бюлетень, которую голосующий может поместить в любую урну.
Система будет использоваться в тестовом режиме на следующих выборах в США.
Внешний вид системы формируют планшет Surface, принтер и адаптивный контроллер Xbox. Уникальность системы состоит в том, что здесь представлены обычные компоненты, которые связаны между собой программным обеспечением.
Работа системы заключается в выдаче голосующему индивидуального кода, который служит проверкой корректно засчитанного голоса. Дополнительной проверкой является распечатанная бюлетень, которую голосующий может поместить в любую урну.
Система будет использоваться в тестовом режиме на следующих выборах в США.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
Комментарии