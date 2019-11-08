Онкологическое заболевание способнов воде или на суше. По результатам изучения рака мидий было выявлено, что наиболее. Заболевание уже распространилось в Южной Америке и Северной Европе.Источник заражения пока не выявлен. Учёные продолжают изучать моллюски. Предполагается, что данное онкологическое заболевание у мидий могло впервые появиться в Балтийском море. Научные сотрудники назвали новый вид рака