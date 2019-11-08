08.11.2019, 00:00
Мидии распространяют инфекционный рак
ИА «Ореанда-Новости». В Атлантике были обнаружены мидии, которые распространяют инфекционный рак. Информация была опубликована в информационном журнале eLife.
Онкологическое заболевание способно передаваться и другим животным в воде или на суше. По результатам изучения рака мидий было выявлено, что наиболее заражённым оказался вид Mytilus trossulus. Заболевание уже распространилось в Южной Америке и Северной Европе.
Источник заражения пока не выявлен. Учёные продолжают изучать моллюски. Предполагается, что данное онкологическое заболевание у мидий могло впервые появиться в Балтийском море. Научные сотрудники назвали новый вид рака BTN2 или двустворчатой трансмиссивной неоплазией.
Онкологическое заболевание способно передаваться и другим животным в воде или на суше. По результатам изучения рака мидий было выявлено, что наиболее заражённым оказался вид Mytilus trossulus. Заболевание уже распространилось в Южной Америке и Северной Европе.
Источник заражения пока не выявлен. Учёные продолжают изучать моллюски. Предполагается, что данное онкологическое заболевание у мидий могло впервые появиться в Балтийском море. Научные сотрудники назвали новый вид рака BTN2 или двустворчатой трансмиссивной неоплазией.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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