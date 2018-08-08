ИА «Ореанда-Новости». Министерство обороны Российской Федерации занялось модернизацией военных самолетов.

Военно-воздушные силы России вскоре примут на вооружение измененные самолеты Ил-22М11. Модернизация затронет пока что только пять машин боевого состава.

Напомним, что самолеты данного типа поступили на службу еще в начале 1980х годов. С тех пор машина не выводилась из эксплуатации из-за отличных технических характеристик. Они были созданы на период управления войсками в ходе возможной ядерной войны. Сейчас пришло время для корректировки показателей оборудования.

Сообщается, что Ил-22М11 превратиться в многофункциональный летающий командный пункт. Из него будет вестись управление наземными, воздушными и космическими группировками войск армии Российской Федерации.



Для этого придется пересмотреть всю систему связи и управления, установленную на машинах. Из-за предстоящей модернизации данные машины неофициальные источники уже назвали их кораблями из «Звездных войн».

По официальным данным, на пяти отобранных машинах будут установлены узлы ретрансляции, которые будут интегрированы с наземными и воздушными комплексами управления автоматизированного типа. Также будет установлена электроника, посылающая и принимающая информацию по безопасным каналам связи.

По словам экспертов, первой на очереди находится машина с бортовым номером RF-9441. Датой ее выпуска считается 1982 год. Этот самолет пройдет полную модернизацию, после которой станет удовлетворять запросам современной мировой ситуации в вопросах военной безопасности страны.

Стало известно, что для удобства пассажиров из управляющего состава будет полностью изменен салон самолета. Будут установлены мониторы для наблюдения за обстановкой вокруг. Также будет увеличено рабочее место и предусмотрена комната отдыха для персонала машины. Именно из данных машин, как из передвигающегося командного пункта будет происходить координация действий при проведении учений и возможных реальных военных действий.

Ранее командные пункты летающего характера находились в ведомстве генералов высшего звена Вооруженных сил Российской Федерации. Командующие военно-воздушными войсками или ракетными войсками стратегического назначения могут использовать данные самолеты в целях управления подчиненными.

Отмечается, что подобного рода самолеты находятся и у Соединенных Штатов Америки.