ИА «Ореанда-Новости» Минобрнауки РФ подготовило приказ, регламентирующий правила общения российских учёных с зарубежными коллегами.

Из документа следует, что научные учреждения обязаны за 5 дней уведомлять Минобрнауки о планируемой встрече с иностранными учёными и предоставлять список участников. На встрече с иностранцем должны присутствовать не менее двоих российских учёных. Вне работы общаться можно только с разрешения руководства. После встречи россияне должны составить отчёт и приложить к нему копии паспортов участников. При посещении российских научных организаций иностранцы вправе применять записывающие и копирующие информацию устройства «только в случаях, предусмотренных международными договорами РФ».

Приказ министерства вызвал недоумение в научных и общественных кругах. Заведующий лабораторией Управления сложными системами Института проблем машиноведения РАН Александр Фрадков отправил министру открытое письмо, критикующее нововведения.



