ИА "Ореанда-Новости". Число курящих граждан России с момента начала кампании против курения табака сократилось на 21%. Об этом сегодня в ходе форума «Здоровое общество. На пути к цели 80+», который стал частью Российского инвестиционного форума в Сочи, заявил Олег Салагай, занимающий пост заместителя министра здравоохранения РФ.



При этом чиновник пояснил, что, по его мнению, курильщики ввиду наличия пристрастия к табаку не могут относиться к людям, ведущим здоровый образ жизни.



В ходе панельной сессии «На пути к снижению смертности от неинфекционных заболеваний: реализация федеральных проектов» замминистра отметил, что некурящими себя называют примерно треть взрослого населения страны, передаёт агентство ТАСС.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения РФ сформировало новый проект антитабачной концепции. В ходе её реализации в следующие 30 лет уровень потребления табачной продукции планируется снизить на 5%. После этого предполагается постепенно вывести табак из легального оборота. В этом заключается главная цель антитабачной концепции.



Российский инвестиционный форум откроется в Сочи 14 февраля и продлится два дня. Главной темой обсуждений в этом году станет реализация нацпроектов.



Отметим, форум «Здоровое общество. На пути к цели: 80+» проводится впервые. Он стал частью инвестиционного форума, который откроется в Сочи завтра, 14 февраля. Согласно планам организаторов, форум станет ежегодным и послужит профильной площадкой для обсуждения методов и инструментов достижения целевых показателей продолжительности жизни россиян. В частности, к 2024 году продолжительность жизни соотечественников должна увеличиться до 78 лет, а к 2030 году – до 80 лет.



