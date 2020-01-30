ИА «Ореанда-Новости». В Минздраве дали рекомендации по профилактике нового коронавируса.

Временные рекомендации, опубликованные на сайте Минздрава, были направлены в регионы. Они созданы экспертами для профилактики и предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

Специалисты советуют промывать нос физраствором, а также использовать препараты, которые обладают барьерными функциями. Также важно вовремя обратиться к врачу, если есть какое-либо проявление острой респираторной инфекции. Своевременность обращения за помощью также важна для того, чтобы не дать вирусу распространиться.

О новом коронавирусе стало известно в конце декабря. О вспышке новой инфекции сообщили власти Китая. На данный момент известно о 7711 заразившихся, из которых 170 скончались.