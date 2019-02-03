ИА "Ореанда-Новости". Проблеме ожирения чаще всего подвержены люди старше 55 лет. Среди взрослого населения заболеванием, связанным с повышенным индексом массы тела, страдают каждый шестой мужчина и каждая четвёртая женщина, свидетельствуют данные министерства здравоохранения России за 2017 год.

Виктор Тутельян, занимающий должность главного внештатного специалиста-диетолога Минздрава объяснил, что именно в этом возрасте у людей уже сформированы пищевые привычки, однако ввиду возраста происходит резкое снижение физической активности.

«Люди привыкли есть на 3 тысячи калорий, а тратят, например, 2,5 тысячи калорий. Вот эти лишние пятьсот переходят в жир», — поясняет врач.

Специалист Минздрава при этом подчёркивает, что в России в последние годы остро стоит проблема ожирения среди молодёжи. Культуру питания и ликбез по поводу баланса энергозатрат и питательной ценностью необходимо проводить с детства, уверен эксперт.

По данным на 2017 год, уровень заболеваемости ожирением в России снова достиг максимальных значений и составил около двух миллионов человек. Ещё в 2016 году болезнью ожирения страдали только 1,4 млн соотечественников. В Минздраве считают, что статистический рост связан с улучшением диагностики. Кроме того, фактическое увеличение числа страдающих ожирением связано с отсутствием образования в сфере здорового питания.

Отметим, ранее сообщалось, что по женскому ожирению Россия находится в пятёрке мировых лидеров. По мнению учёных, это обусловлено наличием примерно у 40% населения полиморфизма гена FTO – так называемого «гена сладкоежек». Российские врачи-диетологи уверены, что в стране уже наблюдается пандемия ожирения. Точной статистики при этом до сих пор нет, поскольку многие люди, страдающие этой болезнью, попросту не идут к врачу.