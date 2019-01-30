ИА "Ореанда-Новости". Министерство здравоохранения России ожидает в ближайшее время в стране эпидемию гриппа. Однако в текущем году эпидемия не превысит порога средней интенсивности, поскольку в ходе обширной прививочной кампании в российских поликлиниках использовалась вакцина с актуальными штаммами. Об этом на совещании в федеральном правительстве сообщила Вероника Скворцова, занимающая пост министра здравоохранения РФ, передаёт ТАСС.

«По прогнозам ожидается средняя интенсивность эпидемии, превалировать будут штаммы гриппа А. Сейчас это уже более 76%. Примерно поровну: A (H1N1), похожий по структуре на свиной грипп, и A (H3N2)», - сообщила министр.

Глава Минздрава отметила, что актуальные штаммы вируса в этом сезоне совпали с прогнозом Всемирной организации здравоохранения. По словам Скворцовой, в этом году российские медики при профилактической кампании использовали три высокотехнологичные отечественные вакцины, которые содержат все актуальные в текущем сезоне штаммы. «Поэтому население готово к этой эпидемии», - подчеркнула Скворцова.

Разработкой вакцин занимались два научных центра Министерства здравоохранения РФ. В 2018 году, по данным министра, были созданы три универсальных препарата, которые, в первую очередь, против пандемического гриппа. «Два препарата уже закончили первую фазу клинических исследований с очень хорошим результатом, высокоэффективным, и это безопасные вакцины», - отметила глава Минздрава.

В настоящее время эпидемиологический порог превышен в 23 российских регионах. Наиболее высокий уровень зарегистрирован на сегодня в республиках Бурятия и Саха. По мнению медиков, в ближайшие несколько недель будет наблюдаться рост числа заболевших россиян. На местах медицинские службы готовы к эпидемии.

Чтобы уберечь себя от заболевания, врачи рекомендуют соблюдать ряд простых мер профилактики. В частности, мыть руки с мылом, избегать массовых скоплений людей, пользоваться маской в общественных местах, употреблять в пищу больше продуктов, богатых витамином С, а также при первых признаках заболевания обращаться в медицинское учреждение.