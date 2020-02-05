ИА «Ореанда-Новости». Один из российских федеральных каналов создал ложный сюжет о четырёх смертях от гриппа. Об этом сообщает «Версия Саратов».

Репортаж, посвященный распространению вируса и летальным исходам от гриппа в России, вышел в свет 5 февраля. По информации журналистов канала, самая сложная ситуация наблюдается в Саратовской области, а от осложнений после серьёзного заболевания уже погибли четыре человека.

В пресс-службе министерства здравоохранения опровергли данную информацию, уточнив, что летальных случаев осложнений после заболевания вирусом гриппа не было зарегистрировано.

Отметим, что сезонная эпидемия гриппа началась в России ещё в начале этого года. За одну неделю в два раза увеличилось количество регионов с превышенным эпидемическим порогом.