ИА «Ореанда-Новости». Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что лечение коронавируса алкоголем может привести к негативным последствиям, пишет RT.



По словам министра, в данном случае алкоголь очень опасен, пациенты, которые хотят применить его для лечения коронавируса, столкнутся потом с тяжёлыми последствиями.



Мурашко также отметил, что стоит отказаться и от другой пагубной привычки – курения. По его словам, курильщики, которые имеют ряд хронических заболеваний лёгких, также перенесут заболевание более тяжело.