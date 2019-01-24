ИА «Ореанда-Новости» Доцент кафедры антропологии биологического факультета Московского государственного университета, кандидат биологических наук Станислав Дробышевский рассказал в интервью РИА Новости о том, какие изменения во внешности ожидают человека в процессе эволюции.

Вероятно, что человек лишиться возможности чувствовать запахи, у него полностью исчезнут зубы мудрости, а кости стопы деформируются. Эксперт считает, что первым у человека исчезнет аппендикс, он либо совсем исчезнет, либо трансформируется в железу.

Антрополог полагает, что изменятся ноги человека, может исчезнуть малая берцовая кость, а стопа деформируется, так как её строение плохо приспособлено для прямохождения.

«Скорее всего, произойдет замена мускулатуры стопы на связочный аппарат, а сама она будет похожа на слоновью. Стопа станет меньше в размерах, приобретет жировую подушку, а её своды исчезнут, так как они не нужны», — считает учёный.

Дробышевский также отметил, что люди за последние 150 лет выросли и похудели. Эксперт считает, что такой тип телосложения больше подходит для современного человека, так как у него отпала необходимость набирать массу для защиты от холода. Также у человека из будущего будут отсутствовать зубы мудрости, они исчезнут, как когда-то исчез хвост. Эксперт отметил, что этот процесс идёт уже два миллиона лет, и пройдёт ещё несколько сотен тысяч лет, прежде чем зубы мудрости окончательно исчезнут.

Ранее польский дизайнер Марта Флисиковская предположила, как будет выглядеть нос человека, проживающего на Марсе после колонизации планеты. Так как человеческий нос адаптируется к климатическим условиям, не исключено, что он деформируется для того, чтобы человек мог дышать на красной планете без специальных аппаратов.

Дизайнер представила несколько вариантов формы носа. Первый нос был с двумя парами ноздрей, для того, чтобы эффективнее согревать воздух. Второй был плоским - для защиты от солнца, третий – в форме «юбки», чтобы человеческий голос резонировал и распространялся на большие расстояния.