Раз-два и готово - это не про отказ от курения! Почти у каждого есть такой коллега, который старался покончить с пагубной привычкой, но не мог удержаться от соблазна закурить, когда его звали на перерыв.

Исследуя вопрос отказа о курения, было установлено, что, чем чаще человек пытается бросить курить и при этом срывается, тем меньше у него шансов бросить курить вовсе. В этом случае от мотивации не остается и следа! Курильщик считает, что он пытался себе помочь, но не справился с задачей, затем он ищет себе оправдание и на его основе разрешает себе отсрочить отказ от курения. В следующий раз ситуация повториться один в один!

В первую очередь это связано с не до конца осознанным решением бросить курить, напрямую связанным с незнанием того, что может ожидать в процессе отказа от курения. Ведь вытерпеть два часа без сигареты, это ещё не отказ от курения! Спустя полдня желание курить заслоняет собой все остальное: есть, спать, говорить с кем-либо.

Постепенный отказ от курения тоже говорит о неготовности курильщика расстаться с сигаретой. Он, таким образом, просто тянет время, чтобы в итоге не бросить курить, выгородив себя тем, что попытки-то были, просто не получилось бросить. Из этого следует, что придется пробовать снова.

В случае, если решение всё же кажется человеку осмысленным, то он должен быть готовым к встрече с синдромом отказа от курения, потому что он его настигнет, как только выберет время. При синдроме отказа о курения человек становится более уязвимым к стрессовым ситуациям, становится раздражительным, он понимает, что хочет закурить сигарету, но не может, потому что он бросил курить.

Специалисты установили, что множество попыток отказа от курения утомляет, проще принять пагубную привычку до следующего раза, когда подумаешь о здоровье.

В настоящее время есть много решений проблемы: пластыри, медикаменты, психотерапия, и даже мобильные приложения, которые посредством GPS определяют местоположение владельца и напоминают ему принять соответствующее лекарство, потому что он находится там, где может возникнуть ассоциация с курением. Правда, эффективность этих решений равна нулю, если человек не сможет принять твердое решение отказаться от курения и, главное, суметь его выполнить.