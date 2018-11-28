ИА «Ореанда-Новости». В рамках хакатона, который организовали в Москве Олимпиада НТИ и поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт», школьники из Санкт-Петербурга и Москвы продемонстрировали решения, позволяющие лучше организовать поиски пропавших людей.

Среди начинающих программистов победил Ярослав Капустин из Санкт-Петербурга, который участвовал в Олимпиаде НТИ по профилям «Умный город» и «Нейротехнологии». По его идее, мобильное приложение может сохранять данные о маршруте волонтёров, в том числе тогда, когда у них нет доступа к Интернету - подобное особенно важно, когда поиски проводятся в лесу. Далее, если волонтёр находит вещь, которая принадлежала пропавшему человеку, он может оставить метки в приложении. Поисковые «следы» могут оставлять все группы - это пригодится координатору, особенно если в поисках задействовано много групп. Координатор также может увидеть занятых и свободных участников, перераспределяя усилия внутри групп.

На втором и третьем месте - команды из Москвы ВНВ и XNoobs. Так, молодые разработчики из ВНВ представили приложение, которое позволяет увидеть все задачи, связанные с поисковой операцией. За этими задачами можно закреплять конкретных людей, а также в реальном времени отслеживать координаты волонтёра, понимать, ушёл ли он на поиски или вернулся на базу. Кроме того, для всех участников поисков организуется чат. В настоящее время вся координация проводится «вручную».

Команда XNoobs предлагает своё приложение. В нём координаторы могут создавать маршруты и делить их между группами волонтёров, чтобы не тратить время на поиски там, где они уже проводились. Сохраняются все метки, сделанные волонтёрами, даже если их отслеживание удалено.

«Лиза Алерт» начнёт использовать приложение, в котором будут реализованы предложения школьников, в 2019 году. Всех победителей пригласили стажироваться в IT-подразделения отряда. Кроме того, участники выигравших команд досрочно станут финалистами Олимпиады НТИ и получат 100 баллов ЕГЭ по любому профильному предмету.

Олимпиада НТИ (Национальная технологическая инициатива), которая проводится с 2015 года, представляет собой инженерные соревнования для школьников с 7 по 11 класс. Она выявляет талантливых ребят, которые могут находить решения трудных междисциплинарных задач, и позволяет развить их способности.