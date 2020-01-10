ИА «Ореанда-Новости». Синоптики заявили, что москвичам не стоит ждать крещенских морозов.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Александра Синенкова, москвичи могут не надеяться на крещенские морозы. В день Крещения столбик термометра опустится лишь до минус пяти.

Синенков заявил, что никаких колоссальных изменений в характере погоды также ждать не стоит. Москва по-прежнему пребывает во власти циклонов, которые гарантируют продолжение тёплой зимы. Так, температура будет переходить от минус пяти до плюс двух.

Также 19 января ожидаются осадки, которые помогут увеличить снежный покров до 5-7 сантиметров.

Однако синоптик предупредил москвичей об опасности льда. Толщина льда на небольших и спокойных водоёмах, где нет течения, не вызывает вопросов. Тогда как ко льду на водоёмах больших размеров стоит подходить с осторожностью.