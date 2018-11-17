ИА «Ореанда-Новости» Ужасную ошибку допустили московские пластические хирурги. Вместо того, чтобы сделать пластику формы носа, они пробили клиентке основание черепа, в результате чего девушка попала в больницу в тяжёлом состоянии.

Сколько уже на просторах телевиденья и Интернета было самых разнообразных сообщений, роликов и полнометражных фильмов о последствиях пластической хирургии. Сюда относятся не только неудачные результаты, но и судьбоносные ошибки, после которых люди оказывались на границе между жизнью и смертью. Но никакие "страшилки" и предупреждения не способны остановить человека на пути к идеалу красоты.

Девушка обратилась в одну из частных клиник Москвы с просьбой сделать ринопластику - операцию по изменению формы и длины носа. Данная процедура не относится к категории особо сложных, даже с точки зрения пластической хирургии. Тысячи девушек и юношей ежегодно изменяют форму носа и других частей лица с помощью хирургического вмешательства, при этом, не получая никаких страшных травм.

Во время операции пластическими хирургами была допущена ошибка, которая чуть не стоила 25-летней девушке жизни. Врачи пробили основание черепа, началось обильное кровотечение. Пациентка была в срочном порядке доставлена в больницу, её потребовалось переливание крови.

Согласно некоторым источникам, девушка сейчас находится в тяжёлом состоянии. Её жизнь поддерживает система искусственной вентиляции лёгких.

А в этом время правоохранительными органами проводится проверка достоверности этих данных. Оказалось, что первоисточником сообщения о пострадавшей во время пластической операции девушке стали местные СМИ. По ходу проверок будет устанавливаться истинное положение дел, будут выявлены причины произошедшего.

С точки зрения медицины, черепная коробка человека - довольно прочная штука, и, чтобы нанести ей какой-либо вред, нужно хорошо постараться. Как у пластических хирургов получилось пробить основание черепа во время процедуры коррекции носа, остаётся неизвестным.

Дальнейшие результаты происшествия будут расследоваться органами Следственного комитета.