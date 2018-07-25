ИА «Ореанда-Новости». Сотрудники института передовых технологий при Академии наук Китайской Народной Республики в городе Шэньчжэнь разработали специальное устройство, которое стимулирует работу мозга человека.



Об этом открытии китайских учёных сообщило во вторник информационное агентство КНР Синьхуа. Исследователи рассказали журналистам о принципе действия инновационной разработки и сферах, где она найдёт своё применение. Один из разработчиков устройства Вэй Пэнфэй сообщил, что датчики, встроенные в специальный шлем, могут улавливать волны, которые распространяет головной мозг человека. Прибор сначала считывает данные активности мозга в момент его интеллектуального труда. Затем электроды направляют небольшие импульсы тока в определённые области головы, что способствует коррекции мозговых волн и повышению активности нейронов головного мозга.



Об этом открытии китайских учёных сообщило во вторник информационное агентство КНР Синьхуа. Исследователи рассказали журналистам о принципе действия инновационной разработки и сферах, где она найдёт своё применение. Один из разработчиков устройства Вэй Пэнфэй сообщил, что датчики, встроенные в специальный шлем, могут улавливать волны, которые распространяет головной мозг человека. Прибор сначала считывает данные активности мозга в момент его интеллектуального труда. Затем электроды направляют небольшие импульсы тока в определённые области головы, что способствует коррекции мозговых волн и повышению активности нейронов головного мозга.

Учёные отметили, что во время использования прибора были зафиксированы показатели улучшения памяти человека, также повышался уровень внимательности и способности к обучению. Кроме того, исследователи увидели, что во время действия разработки у человека снижался общий уровень тревожности и стресса.



В лабораторных исследованиях вышеперечисленные показатели повышались уже через 15 минут работы прибора.



Китайские разработчики считают, что прибор может найти применение в медицине для лечения детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Также он поможет людям, страдающим депрессиями, болезнями Альцгеймера и Паркинсона.





Мозг – очень сложный орган нервной системы, чтобы производить на него воздействие как хирургическое, так и неинвазивное, необходимо выстроить точную компьютерную модель этой процедуры. Технологии искусственного интеллекта, встроенные в китайскую разработку, помогут решить эту задачу. Кроме того, сегодня всё большую популярность в лечении болезней, связанных с функционированием головного мозга, приобретают методики безоперационного вмешательства.



Сейчас учёные планируют провести испытания на людях разных возрастных категорий и с различными особенностями функционирования головного мозга.





Напомним, что ранее о разработке устройств для головного мозга заявляли учёные других стран. В Соединённых Штатах Америки был разработан шлем Optune. Он предназначен для пациентов с мультиформной глиобластомой. Его использование позволяет снизить риск нового возникновения болезни.





В Канаде исследователи из университета Макгилла и ученые из HRL Laboratories также занимались разработкой в области повышения эффективности работы мозга. Они разработали электростимулятор, который направляет постоянный ток в префронтальную кору больших полушарий головного мозга, отвечающую за когнитивные функции: память, внимание, принятие решений.