24.08.2019, 15:02
Мозг обезьян уменьшался и увеличивался в процессе эволюции
ИА «Ореанда-Новости». Новое исследование останков приматов показало, что эволюция мозга человекообразных обезьян проходила намного сложнее, чем считалось ранее. Результаты нового исследования были опубликованы в научном журнале Science Advances.
Результаты исследований показывают, что в процессе эволюции мозг обезьян уменьшался и увеличивался несколько раз. Учёные говорят, что, как известно, человеческий могз довольно большой, но знаем мы о нём очень мало. Это случилось из-за отсутствия хорошо сохранившихся ископаемых останков более древних предков человека.
Долгое время ситалось, что мозг человекоподобных обезьян постепенно увеличивался с течением времени. Однако новое исследование опровергает эти данные. На самом деле процесс происходил более сложно.
Учёные пришли к такому выводу, сканируя найденные ископаемые. Они определяли размер мозга по внутренним связям обонятельной луковицы и зрительной системы.
Результаты исследований показывают, что в процессе эволюции мозг обезьян уменьшался и увеличивался несколько раз. Учёные говорят, что, как известно, человеческий могз довольно большой, но знаем мы о нём очень мало. Это случилось из-за отсутствия хорошо сохранившихся ископаемых останков более древних предков человека.
Долгое время ситалось, что мозг человекоподобных обезьян постепенно увеличивался с течением времени. Однако новое исследование опровергает эти данные. На самом деле процесс происходил более сложно.
Учёные пришли к такому выводу, сканируя найденные ископаемые. Они определяли размер мозга по внутренним связям обонятельной луковицы и зрительной системы.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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