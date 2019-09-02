ИА "Ореанда-Новости" Проведение функциональной магнитно-резонансной томографии поможет определить, склонен ли человек к психическим расстройствам или нет. Такое заявление сделали исследователи из американского Университета Миссури.

У людей, склонных к психозам, работа мозга характерна некоторыми особенностями. Исследователи наблюдали во время эксперимента за так называемым полосатым телом (или стриатумом). Оно расположено в головном мозге и контролирует мышечный тонус у человека. Функции стриатума также заключаются в регулировании сложных двигательных реакций и поведения в пищевых привычках. Известно, что эта структура вырабатывает гормон дофамин в достаточно большом количестве. Учёные выяснили, что если этого вещества вырабатывается больше, чем требуется, то человек теряет адекватную связь с происходящей действительностью – некоторые явления могут вызвать у него неразумные действия. Таким образом, человек испытывает состояние психоза.

Участниками эксперимента стал двадцать один человек, у которых наблюдались признаки психоза, и двадцать человек, признанных психическими здоровыми. Эксперимент проводился на добровольной основе. Всем им провели процедуру функциональной магнитно-резонансной томографии. При этом симулировали ситуации, при которых люди получали неожиданную награду или наказание. В результате учёные выяснили, что мозг людей, склонных к психозам, вырабатывает большое количество дофамина, и такие люди реагируют на награду гораздо эмоциональнее, чем люди с нормальной психикой. При получении внезапного наказания реакция проявляется менее интенсивно. Исследователи сделали вывод о том, что человек не может адекватно оценивать ситуации.

Учёные хотят провести аналогичный эксперимент на большем числе людей. В случае подтверждения их гипотезы, в будущем можно предположить склонность к психозам у конкретного человека.