17.10.2019, 22:27
Мутированный ген людей позволяет меньше спать
ИА «Ореанда-Новости». У людей произошла мутация гена, который отвечает за сон, сообщает издательство «МедиаПоток».
Учёные из Соединённый штатов Америки указали на то, что мутированный ген ADRB1 позволяет людям высыпаться за 4 часа. Испытания были проведены на 12 людях. Эти добровольцы имели кровную связь и их нормальная продолжительность сна составляла 4 часа 30 минут в сутки. В связи с тем, что испытуемые являлись родственниками, научные сотрудники указали, что в их генах произошла мутация, которая передаётся по наследству.
После выявленного факта учёные провели ряд опытов на крысах. Они специально изменяли ген ADRB1, в результате чего подопытные животные стали спать на 55 минут меньше. По медицинским показателям у крыс также изменилась активность головного мозга, регулирующая процесс сна.
Учёные из Соединённый штатов Америки указали на то, что мутированный ген ADRB1 позволяет людям высыпаться за 4 часа. Испытания были проведены на 12 людях. Эти добровольцы имели кровную связь и их нормальная продолжительность сна составляла 4 часа 30 минут в сутки. В связи с тем, что испытуемые являлись родственниками, научные сотрудники указали, что в их генах произошла мутация, которая передаётся по наследству.
После выявленного факта учёные провели ряд опытов на крысах. Они специально изменяли ген ADRB1, в результате чего подопытные животные стали спать на 55 минут меньше. По медицинским показателям у крыс также изменилась активность головного мозга, регулирующая процесс сна.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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