Учёные из Соединённый штатов Америки указали на то, что. Испытания были проведены на 12 людях. Эти добровольцы имели кровную связь и их нормальная продолжительность сна составляла 4 часа 30 минут в сутки.После выявленного факта учёные провели ряд опытов на крысах.. По медицинским показателям у крыс также изменилась активность головного мозга, регулирующая процесс сна.