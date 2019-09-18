ИА «Ореанда-Новости». Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что российский ракетный двигатель РД-180 используют при полёте ракеты с пилотируемым кораблем Starliner, пишет «Интерфакс».



Рогозин отметил, что РД-180 – это уникальный двигатель, который был создан фактически по заказу США. Он напомнил, что двигатель обеспечил 86 успешных пусков на американской ракете Atlas.



Ранее Рогозин рассказывал, что в России создадут новую ракету «Союз-6» взамен ракета «Союз-2». В новом аппарате также будут использовать двигатель РД-180.