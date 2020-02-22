ИА «Ореанда-Новости» . На крупнейший космодром «Байконур» были доставлены новые спутники из серии «Экспресс». Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, усовершенствованные «Экспресс-80» и «Экспресс-103» уже подготавливают к первому запуску с помощью ракеты-носителя.

Произведённые на одном из предприятий Роскосмоса спутниковые аппараты серии «Экспресс» отличаются от предыдущих моделей модернизированной платформой для термического регулирования и улучшенными солнечными батареям. Государственная компания «Космическая связь» станет новым оператором для двух пришедших на «Байконур» спутников.

Аппараты смогут использовать для обеспечения скоростного доступа в интернет или услуг связи после проведения первых испытаний, которые запланированы на конец марта текущего года.