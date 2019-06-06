ИА «Ореанда-Новости» Пресс-служба государственной корпорации «Роскосмос» сообщила о начале процесса сборки на подведомственных предприятиях головной части для обсерватории «Спектр-РГ».

Предполагается, что в течение несколько дней на космодроме Байконур будет окончена общая сборка ракеты космического назначения «Протон-М» и будут осуществлены электрические испытания её узлов.

Запуск ракеты-носителя «Протон-М», несущей разгонный блок «ДМ-03» и российскую астрофизическую обсерваторию «Спектр-РГ», назначен на 21 июня.

Новая астрофизическая обсерватория предназначена для выведения на околоземную орбиту для исследования космического пространства в рентгеновском диапазоне волн. Запланированное время эксплуатации объекта – 4 года. В течение этого срока специалисты надеются получить несколько полных рентгеновских карт неба. Обсерватория будут наблюдать за скоплениями галактик, чёрными дырами, угасающими нейтронными звездами и другими представляющими интерес для астрономов удалёнными космическими объектами.