28.10.2019, 17:19
На дне Байкала обнаружили продукты переработки нефти
ИА «Ореанда-Новости». На дне Байкала океанологи обнаружили продукты переработки нефти, сообщает издательство «RT. На русском».
При проведении изучения озера Байкал и его дна специалистами РАН были обнаружены нефть и метан. По словам заведующего лабораторией Института океанологии РАН Анатолия Сагалевича, на дне Байкала обнаружены залежи газогидратов и битума. Данные продукты появляются после переработки нефти. А из газогидратов образуется большое количество метана.
Процесс добычи и обработки нефти может привести к экологической катастрофе. Если выброс продуктов переработки не прекратится, фауна озера Байкал будет находиться на грани вымирания.
При проведении изучения озера Байкал и его дна специалистами РАН были обнаружены нефть и метан. По словам заведующего лабораторией Института океанологии РАН Анатолия Сагалевича, на дне Байкала обнаружены залежи газогидратов и битума. Данные продукты появляются после переработки нефти. А из газогидратов образуется большое количество метана.
Процесс добычи и обработки нефти может привести к экологической катастрофе. Если выброс продуктов переработки не прекратится, фауна озера Байкал будет находиться на грани вымирания.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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