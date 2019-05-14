ИА «Ореанда-Новости» Американский предприниматель и исследователь Виктор Весково поставил новый рекорд погружения на подводной лодке, спустившись в глубочайшую в океане Марианскую впадину, и обнаружил там полиэтиленовый пакет и обёртки от конфет.

Виктор Весково, пенсионер американского Военно-морского флота, ныне инвестор, достиг глубины 10 927 метров, спустившись в бездну Челленджера – самую глубокое место на планете, которое расположено в Марианской впадине на западе Тихого океана. Весково на 15 метров превысил рекорд 1960 года, который был поставлен американцем Джоном Уолшем и швейцарцем Жаком Пикаром.

В ходе погружения Весково забрал образцы горных пород, растений и животных. Его неожиданная находка – обнаружение мусора – свидетельствует о том, что отходы человеческой жизнедеятельности добрались до самых недоступных уголков Земли.